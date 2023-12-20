Крупенский Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупенский Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1885 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крупенский Сергей Андреевич

Мать: Крупенская Аксинья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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