Федор (Енедер) Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор (Енедер) Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Андреев Гаврила

Мать: Митрофанова Биксолтан

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Ильина Сичень Орина

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Ильина Сичень Орина

Рождение ребёнка
1744

Сын: Федоров Еремей Федорович

Мать ребёнка: Ильина Сичень Орина

Рождение ребёнка
1748

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Ильина Сичень Орина

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Ильина Сичень Орина

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Ильина Сичень Орина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Сичень Орина

Смерть
Неизвестно