Федор (Енедер) Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Андреев Гаврила
Мать: Митрофанова Биксолтан
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Ильина Сичень Орина
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Ильина Сичень Орина
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Ильина Сичень Орина
Рождение ребёнка
1748
Сын: Андрей
Мать ребёнка: Ильина Сичень Орина
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Ильина Сичень Орина
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Ильина Сичень Орина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Сичень Орина
Смерть
Неизвестно