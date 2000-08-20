Амфимовене (Рыбакова) Мария Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амфимовене (Рыбакова) Мария Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1929

Дата смерти

20.08.2000

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

Не указан

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1929

Отец: Рыбаков Анисим Григорьевич

Мать: Рыбакова Мавра Ерофеевна

Рождение ребёнка
27.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Около 1948

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Майкоп, Адыгея, Россия
Смерть
20.08.2000
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