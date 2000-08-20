Амфимовене (Рыбакова) Мария Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1929
Дата смерти20.08.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1929
Рождение ребёнка
27.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Около 1948
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Майкоп, Адыгея, Россия
Смерть
20.08.2000