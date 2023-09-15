Иванова (Коробова) Гликерия Даниловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Рождение ребёнка
12.07.1900
Сын: Иванов Гавриил Дмитриевич
Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
26.10.1901
Дочь: Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Николаевич
Смерть
Неизвестно