Иванова (Коробова) Гликерия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Коробова) Гликерия Даниловна

Место рождения

Конюхово, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Коробов Даниил Платонович

Мать: Коробова Мария Терентьевна

Конюхово, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
12.07.1900

Сын: Иванов Гавриил Дмитриевич

Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Николаевич

Конюхово, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
26.10.1901

Дочь: Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Николаевич

Конюхово, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Иванов Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Николаевич

Конюхово, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
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