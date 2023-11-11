Компаниец Оксана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Компаниец Оксана Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1973

Отец: Солодовник Анатолий

Мать: Солодовник Асия Киямовна

Рождение ребёнка
25.06.1993

Сын: Компаниец Егор Олегович

Отец ребёнка: Компаниец Олег Николаевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
17.12.2000

Дочь: Компаниец Яна Олеговна

Отец ребёнка: Компаниец Олег Николаевич

Рождение ребёнка
06.12.?

Дочь: Компаниец Яна Олеговна

Отец ребёнка: не указан

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