Компаниец Оксана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1973
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1973
Отец: Солодовник Анатолий
Мать: Солодовник Асия Киямовна
Рождение ребёнка
25.06.1993
Отец ребёнка: Компаниец Олег Николаевич
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
17.12.2000
Дочь: Компаниец Яна Олеговна
Отец ребёнка: Компаниец Олег Николаевич
Рождение ребёнка
06.12.?
Дочь: Компаниец Яна Олеговна
Отец ребёнка: не указан