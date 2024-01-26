Шмойлова (Бабичева) Калерия Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмойлов Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Шмойлов Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмойлов Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Шмойлов Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шмойлов Геннадий
Смерть
Неизвестно