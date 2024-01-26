Шмойлова (Бабичева) Калерия Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмойлова (Бабичева) Калерия Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабичев Митрофан Семенович

Мать: Бабичева Софья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмойлов Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Шмойлов Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмойлов Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Шмойлов Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмойлов Геннадий

Смерть
Неизвестно

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