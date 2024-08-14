Васильев Семен Арефьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Семен Арефьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завьялова Макрида Семеновна

Мать ребёнка: Васильева Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Василиса

Рождение ребёнка
10.11.1929

Дочь: Завьялова (Васильева) Макрида Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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