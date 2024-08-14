Васильев Семен Арефьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завьялова Макрида Семеновна
Мать ребёнка: Васильева Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Василиса
Рождение ребёнка
10.11.1929
Дочь: Завьялова (Васильева) Макрида Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно