Лобачева Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобачева Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1972 г.р.

Дети

Добавил:

ЯУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.2007

Дочь: Лобачева Полина Алексеевна

Отец ребёнка: Лобачев Алексей Вячеславович

Рождение ребёнка
31.01.2018

Дочь: Лобачева Ева Алексеевна

Отец ребёнка: Лобачев Алексей Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобачев Алексей Вячеславович

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