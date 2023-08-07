Варвара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Отец

1731 г.р.

Мать

1734 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЧ
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Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Федор Артамонович

Мать: Акулина Савельева

Смерть
1769
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