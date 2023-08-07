Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Варвара Федоровна
Варвара Федоровна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1753
Дата смерти
1769
Пол
Женский
Отец
Федор Артамонович
1731 г.р.
Мать
Акулина Савельева
1734 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЧ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец:
Федор Артамонович
Мать:
Акулина Савельева
Смерть
1769
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия