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Кривецкий Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

15.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

И
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Кривецкий Илья

Мать: Кривецкая ?

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Козлова Прасковья

Мать ребёнка: Кривецкая Софья Васильевна

россия
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Смирнова Федосья

Мать ребёнка: Кривецкая Софья Васильевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Кривецкий Павел

Мать ребёнка: Кривецкая Софья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Кривецкий Василий

Мать ребёнка: Кривецкая Софья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Кривецкий Михаил

Мать ребёнка: Кривецкая Софья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривецкий Александр

Мать ребёнка: Кривецкая Софья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривецкая Софья Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
разнорабочим на ж/д станции г.Свободный
Смерть
15.10.1938
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