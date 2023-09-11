Кривецкий Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смерти15.10.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Кривецкий Илья
Мать: Кривецкая ?
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Козлова Прасковья
Мать ребёнка: Кривецкая Софья Васильевна
россия
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Смирнова Федосья
Мать ребёнка: Кривецкая Софья Васильевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Кривецкий Павел
Мать ребёнка: Кривецкая Софья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Кривецкий Василий
Мать ребёнка: Кривецкая Софья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Кривецкий Михаил
Мать ребёнка: Кривецкая Софья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривецкий Александр
Мать ребёнка: Кривецкая Софья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
разнорабочим на ж/д станции г.Свободный
Смерть
15.10.1938