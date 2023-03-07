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Пасынкова Татьяна Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Пасынков Порфирий Севастьянов

Отец ребёнка: Пасынков Севастьян Иванов

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Пасынков Василий Севастьянов

Отец ребёнка: Пасынков Севастьян Иванов

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Пасынков Иван Севастьянов

Отец ребёнка: Пасынков Севастьян Иванов

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пасынков Кирилл Севастьянов

Отец ребёнка: Пасынков Севастьян Иванов

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасынков Севастьян Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812