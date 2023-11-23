Василий Стефанов
Место рождениясело Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда
Дата рождения1744
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Стефан Данилов
Мать: Ксения Елизарова
село Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда
Василий Стефанович (1744 — 1790) Родился в семье дьячка села Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда Стефана Даниловича. Служил пономарем, дьяконом, а затем - священником в том же селе. Жена его Елена... Показать все
Рождение ребёнка
1764
Сын: Константин Васильев
Мать ребёнка: Елена Фёдорова
село Вознесенское на Слуде Рыбинского уезда
Константин Васильевич (1764 — 1816) Родился в семье дьякона села Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда Василия Стефановича. В школах не обучался. Дьячок села Сельца Рыбинского уезда. 25 декабря 1791... Показать все
Рождение ребёнка
1767
Сын: Никанор Васильев
Мать ребёнка: Елена Фёдорова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Елена Фёдорова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Елена Фёдорова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Василий Васильев
Мать ребёнка: Елена Фёдорова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Фёдор Васильев
Мать ребёнка: Елена Фёдорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Васильева
Мать ребёнка: Елена Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Фёдорова
Смерть
1790