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Василий Стефанов

Место рождения

село Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда

Дата рождения

1744

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Стефан Данилов

Мать: Ксения Елизарова

село Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда
Василий Стефанович (1744 — 1790) Родился в семье дьячка села Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда Стефана Даниловича. Служил пономарем, дьяконом, а затем - священником в том же селе. Жена его Елена... Показать все
Рождение ребёнка
1764

Сын: Константин Васильев

Мать ребёнка: Елена Фёдорова

село Вознесенское на Слуде Рыбинского уезда
Константин Васильевич (1764 — 1816) Родился в семье дьякона села Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда Василия Стефановича. В школах не обучался. Дьячок села Сельца Рыбинского уезда. 25 декабря 1791... Показать все
Рождение ребёнка
1767

Сын: Никанор Васильев

Мать ребёнка: Елена Фёдорова

Рождение ребёнка
1771

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Елена Фёдорова

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Елена Фёдорова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Василий Васильев

Мать ребёнка: Елена Фёдорова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Фёдор Васильев

Мать ребёнка: Елена Фёдорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Васильева

Мать ребёнка: Елена Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Фёдорова

Смерть
1790
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