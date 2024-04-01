Демидова (Михайлова) Мария Фёдоровна
Место рожденияд. Зеленовка, Ульяновской области
Дата рождения1897
Дата смерти13.08.1979
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Михайлов Фёдор
Мать: Михайлова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Незак.) ?
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Луканова (Демидова) Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: ?
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.10.1923
Дочь: Голубкова (Демидова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Демидов Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
18.12.1924
Дочь: Белякина (Демидова) Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Демидов Михаил Фёдорович
Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.08.1979
Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область