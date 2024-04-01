Демидова (Михайлова) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Михайлова) Мария Фёдоровна

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Место рождения

д. Зеленовка, Ульяновской области

Дата рождения

1897

Дата смерти

13.08.1979

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Михайлов Фёдор

Мать: Михайлова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Незак.) ?

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Луканова (Демидова) Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: ?

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.10.1923

Дочь: Голубкова (Демидова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Демидов Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
18.12.1924

Дочь: Белякина (Демидова) Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Демидов Михаил Фёдорович

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.08.1979
Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область

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