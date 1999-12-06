Блауберг Валентин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1926
Дата смерти06.12.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.05.1955
Рождение ребёнка
06.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Блауберг Евгения Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блауберг Павел Валентинович
Мать ребёнка: Блауберг Евгения Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блауберг Елена Валентиновна
Мать ребёнка: Блауберг Евгения Константиновна
Смерть
06.12.1999