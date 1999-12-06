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Блауберг Валентин Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1926

Дата смерти

06.12.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.05.1955

Жена: Блауберг Евгения Константиновна

Рождение ребёнка
06.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блауберг Евгения Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блауберг Павел Валентинович

Мать ребёнка: Блауберг Евгения Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блауберг Елена Валентиновна

Мать ребёнка: Блауберг Евгения Константиновна

Смерть
06.12.1999