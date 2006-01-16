Астапенко Лилия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астапенко Лилия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.2006

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.2006

Отец: Астапенко Александр Геннадьевич

Мать: Астапенко Татьяна Николаевна

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