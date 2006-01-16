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Астапенко Лилия Александровна
Астапенко Лилия Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.01.2006
Пол
Женский
Отец
Астапенко Александр Геннадьевич
1969 г.р.
Мать
Астапенко (Приказчикова) Татьяна Николаевна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.2006
Отец:
Астапенко Александр Геннадьевич
Мать:
Астапенко Татьяна Николаевна
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