Крощев Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крощев Иван Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крощева Татьяна Абрамовна

Парагузиха, Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крощева Татьяна Абрамовна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Бор, город Бор, Нижегородская область
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