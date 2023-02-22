Крощев Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крощева Татьяна Абрамовна
Парагузиха, Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крощева Татьяна Абрамовна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Бор, город Бор, Нижегородская область