Удалова (Костюк) Лидия Александровна 28.02.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Удалова (Костюк) Лидия Александровна

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Место рождения

Малые Лезневичи, Новогрудский район, Гродненская область

Дата рождения

28.02.1938

Дата смерти

17.03.2025

Пол

Женский

Отец

Около 1911 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1931 г.р.
1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1938

Отец: Костюк Александр Степанович

Мать: Костюк (Шунько) Александра Николаевна

Малые Лезневичи, Новогрудский район, Гродненская область
Бракосочетание
Около 1958

Муж: Лептиков Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
24.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лептиков Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
11.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лептиков Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
20.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Удалов Арнольд Фёдорович

Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область
Развод
05.01.1977

Муж: Лептиков Иван Фёдорович

Зеленоборский, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Бракосочетание
20.01.1977

Муж: Удалов Арнольд Фёдорович

Зеленоборский, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Смерть
17.03.2025
Солигорск, Солигорский район, Минская область
Похороны
19.03.2025
Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область

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