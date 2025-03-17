Удалова (Костюк) Лидия Александровна
Место рождения
Дата рождения28.02.1938
Дата смерти17.03.2025
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1938
Бракосочетание
Около 1958
Рождение ребёнка
24.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лептиков Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
11.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лептиков Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
20.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Удалов Арнольд Фёдорович
Развод
05.01.1977
Бракосочетание
20.01.1977
Смерть
17.03.2025
Солигорск, Солигорский район, Минская область
Похороны
19.03.2025