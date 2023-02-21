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Валиев Мисбах Рахимкулович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Валиев (муртазин) Рахимкул Валиевич

Мать: Валиева Гамбара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валиева Римма Мисбаховна

Мать ребёнка: Марфуга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиев Рафик Мисбахович

Мать ребёнка: Марфуга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиев Ирек Мисбахович

Мать ребёнка: Марфуга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марфуга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиев Радик Мисбахович

Мать ребёнка: Марфуга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиев Юнир Мисбахович

Мать ребёнка: Марфуга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфуга

Место жительства
Неизвестно
Башташ, Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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