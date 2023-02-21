Валиев Мисбах Рахимкулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валиева Римма Мисбаховна
Мать ребёнка: Марфуга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марфуга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марфуга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марфуга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марфуга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марфуга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфуга
Место жительства
Неизвестно
Башташ, Башкортостан
Смерть
Неизвестно