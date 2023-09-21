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Хабаров Михайло Алексеевич
Хабаров Михайло Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1827
Дата смерти
1852
Пол
Мужской
Отец
Хабаров Алексей Васильевич
Мать
Хабарова Вера Андреевна
1788 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец:
Хабаров Алексей Васильевич
Мать:
Хабарова Вера Андреевна
Смерть
1852
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