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Хабаров Михайло Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Хабаров Алексей Васильевич

Мать: Хабарова Вера Андреевна

Смерть
1852
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