Карлова Ольга Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлова Ольга Варфоломеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карлов Варфоломей

Мать: Не известно

Рождение ребёнка
1928

Сын: Помарченко Иван Александрович

Отец ребёнка: Помарченко Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Помарченко Евгения Александровна

Отец ребёнка: Помарченко Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Помарченко Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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