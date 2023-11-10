Карлова Ольга Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карлов Варфоломей
Мать: Не известно
Рождение ребёнка
1928
Сын: Помарченко Иван Александрович
Отец ребёнка: Помарченко Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Помарченко Евгения Александровна
Отец ребёнка: Помарченко Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно