Жестков Алексей Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖестков Алексей Никифорович

Жестков Алексей Никифорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1900

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосья Илларионовна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосья Илларионовна

Смерть
?.02.1942
Причина смерти: На войне
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close