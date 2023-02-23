Жестков Алексей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1900
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федосья Илларионовна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федосья Илларионовна
Смерть
?.02.1942
Причина смерти: На войне