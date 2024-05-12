Подурова-Кудашева (Игонтова) Евдокия Андреева 16.02.1890 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Подурова-Кудашева (Игонтова) Евдокия Андреева

Место рождения

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

16.02.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-735
Бракосочетание
23.10.1909 ст.

Муж: Подуров-Кудашев Иван Георгиевич

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-1801 / ОГАОО-173-17-117
Рождение ребёнка
17.11.1910 ст.

Сын: Подуров-Кудашев Александр Иванович

Отец ребёнка: Подуров-Кудашев Иван Георгиевич

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-1859 / ОГАОО-173-17-121
Рождение ребёнка
19.02.1917 ст.

Сын: Подуров-Кудашев Василий Иванович

Отец ребёнка: Подуров-Кудашев Иван Георгиевич

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-2304
Смерть
Неизвестно

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