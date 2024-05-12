Подурова-Кудашева (Игонтова) Евдокия Андреева
Место рождения
Дата рождения16.02.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.02.1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ОГАОО-173-16-735
Бракосочетание
23.10.1909 ст.
ОГАОО-173-16-1801 / ОГАОО-173-17-117
Рождение ребёнка
17.11.1910 ст.
Сын: Подуров-Кудашев Александр Иванович
Отец ребёнка: Подуров-Кудашев Иван Георгиевич
ОГАОО-173-16-1859 / ОГАОО-173-17-121
Рождение ребёнка
19.02.1917 ст.
Сын: Подуров-Кудашев Василий Иванович
Отец ребёнка: Подуров-Кудашев Иван Георгиевич
ОГАОО-173-16-2304
Смерть
Неизвестно