Куренков Иван Филлипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1889
Дата смерти09.06.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1927
Сын: Куренков Владислав Иванович
Мать ребёнка: Куренкова Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Куренкова Ирина Иванована
Мать ребёнка: Куренкова Анна Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куренкова Анна Иосифовна
Смерть
09.06.1946