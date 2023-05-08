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Куренков Иван Филлипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1889

Дата смерти

09.06.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1927

Сын: Куренков Владислав Иванович

Мать ребёнка: Куренкова Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Куренкова Ирина Иванована

Мать ребёнка: Куренкова Анна Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куренкова Анна Иосифовна

Смерть
09.06.1946