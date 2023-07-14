Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Фёдоровна

Мария Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1916 ст.

Сын: Афанасий Тимофеевич

Отец ребёнка: Яковлев Тимофей

Рудаково, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.01.1916 ст.

Сын: Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Яковлев Тимофей

Рудаково, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1916 ст.
Рудаково, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close