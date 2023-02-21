Васильева (Далинко) Любовь Федосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Долинко Федосей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1950
Сын: Долинко Виктор
Отец ребёнка: Васильев Николай
Рождение ребёнка
1952
Сын: Долинко Анатолий
Отец ребёнка: Васильев Николай
Песчаное, Теренкольский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Тютнева Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Васильев Николай
Россия, Тульская обл.
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Васильев Николай
Рождение ребёнка
01.01.1963
Отец ребёнка: Васильев Николай
Трофимовка, Теренкольский район, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Николай
Смерть
Неизвестно