Васильева (Далинко) Любовь Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Далинко) Любовь Федосеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Долинко Федосей

Мать: ?

Рождение ребёнка
1950

Сын: Долинко Виктор

Отец ребёнка: Васильев Николай

Рождение ребёнка
1952

Сын: Долинко Анатолий

Отец ребёнка: Васильев Николай

Песчаное, Теренкольский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1958

Дочь: Тютнева Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Васильев Николай

Россия, Тульская обл.
Рождение ребёнка
1961

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Васильев Николай

Рождение ребёнка
01.01.1963

Сын: Васильев Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Васильев Николай

Трофимовка, Теренкольский район, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Николай

Смерть
Неизвестно
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