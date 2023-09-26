Демина Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1973
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1973
Рождение ребёнка
08.02.2002
Отец ребёнка: Вафин Сергей Марсельевич
Рождение ребёнка
08.12.2010
Сын: Вафин Станислав Сергеевич
Отец ребёнка: Вафин Сергей Марсельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вафин Сергей Марсельевич