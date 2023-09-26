Демина Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1973

Отец: Демин Василий Семенович

Мать: Домышева Александра Павловна

Рождение ребёнка
08.02.2002

Сын: Вафин Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Вафин Сергей Марсельевич

Рождение ребёнка
08.12.2010

Сын: Вафин Станислав Сергеевич

Отец ребёнка: Вафин Сергей Марсельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Вафин Сергей Марсельевич

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