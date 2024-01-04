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Шамсутдин (Шамей)

Место рождения

Старое Чекурское, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1771

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Отец

1727 г.р.

Мать

Дети

1792 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Курамша

Мать: ?

Старое Чекурское, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1792

Сын: Амирхан

Мать ребёнка: ?

Смерть
1853
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