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Шамсутдин (Шамей)
Шамсутдин (Шамей)
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Древо
Место рождения
Старое Чекурское
, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения
1771
Дата смерти
1853
Пол
Мужской
Отец
Курамша
1727 г.р.
Мать
?
Дети
Амирхан
1792 г.р.
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец:
Курамша
Мать:
?
Старое Чекурское
, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1792
Сын:
Амирхан
Мать ребёнка:
?
Смерть
1853
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