Соснова Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соснова Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1985

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1985

Отец: Черненко Сергей Андреевич

Мать: Черненко Елена Глебовна

Рождение ребёнка
15.06.2007

Дочь: Соснова Софья Сергеевна

Отец ребёнка: Соснов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
30.03.2010

Дочь: Соснова Милана Сергеевна

Отец ребёнка: Соснов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
18.05.2012

Дочь: Соснова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Соснов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
23.03.2020

Дочь: Соснова Полина Сергеевна

Отец ребёнка: Соснов Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соснов Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соснов Сергей Александрович

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