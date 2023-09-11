Соснова Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1985
Отец: Черненко Сергей Андреевич
Мать: Черненко Елена Глебовна
Рождение ребёнка
15.06.2007
Дочь: Соснова Софья Сергеевна
Отец ребёнка: Соснов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
30.03.2010
Дочь: Соснова Милана Сергеевна
Отец ребёнка: Соснов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
18.05.2012
Дочь: Соснова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Соснов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
23.03.2020
Дочь: Соснова Полина Сергеевна
Отец ребёнка: Соснов Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно