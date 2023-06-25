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Хрюкин Александр Григорьев
Хрюкин Александр Григорьев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1893
Дата смерти
1902
Пол
Мужской
Отец
Хрюкин Александр Федорович
1893 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец:
Хрюкин Александр Федорович
Мать: не указана
Смерть
1902
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