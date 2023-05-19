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Ксения Васильева

Место рождения

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 или 1830 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
19.01.1848

Муж: Иван Лазарев

Рождение ребёнка
03.11.1850

Дочь: Степанида Иванова

Отец ребёнка: Иван Лазарев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.07.1853

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Лазарев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Праскева Иванова

Отец ребёнка: Иван Лазарев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Лазарев

Смерть
Неизвестно