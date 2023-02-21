Зеленых Некифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленых Некифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1943

Дочь: Зеленых Ревенко Надежда Некифоровна

Мать ребёнка: Никулина Зеленых Валентина Демидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зеленых Мария Некифоровна

Мать ребёнка: Никулина Зеленых Валентина Демидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленых Василий Некифорович

Мать ребёнка: Никулина Зеленых Валентина Демидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никулина Зеленых Валентина Демидовна

Смерть
Неизвестно
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