Зеленых Некифор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1943
Дочь: Зеленых Ревенко Надежда Некифоровна
Мать ребёнка: Никулина Зеленых Валентина Демидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зеленых Мария Некифоровна
Мать ребёнка: Никулина Зеленых Валентина Демидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленых Василий Некифорович
Мать ребёнка: Никулина Зеленых Валентина Демидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно