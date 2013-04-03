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Перкалев Борис Николаевич

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Место рождения

Самара, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

26.06.1923

Дата смерти

03.04.2013

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1923

Отец: Перкалев Николай Васильевич

Мать: Перкалева Анисия Викторовна

Самара, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
1941
Род войск: Военно-морской флот Воинское звание: капитан 1 ранга
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перкалева Евгения Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
капитан 1 ранга, начальник отдела управления подводных лодок ГУК ВМФ.
Смерть
03.04.2013
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
?.05.2013
Самара, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
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