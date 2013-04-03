Перкалев Борис Николаевич
Место рождения
Дата рождения26.06.1923
Дата смерти03.04.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1923
Военная служба
1941
Род войск: Военно-морской флот Воинское звание: капитан 1 ранга
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
капитан 1 ранга, начальник отдела управления подводных лодок ГУК ВМФ.
Смерть
03.04.2013
Похороны
?.05.2013