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Алексей Федотов
Алексей Федотов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1821
Пол
Мужской
Отец
Федот Кириллов
1781 г.р.
Мать
Екатерина Кондратова
1785 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец:
Федот Кириллов
Мать:
Екатерина Кондратова
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