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Давыдов Александр Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цветкова-Давыдова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
14.12.1972

Сын: Давыдов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Цветкова-Давыдова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
12.01.1974

Сын: Давыдов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Цветкова-Давыдова Ольга Александровна

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