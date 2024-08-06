Давыдов Александр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1972
Сын: Давыдов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Цветкова-Давыдова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
12.01.1974
Сын: Давыдов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Цветкова-Давыдова Ольга Александровна