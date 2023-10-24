Байтимирова Альфира Гавиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1981
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981
Отец: Байтимиров Гавил Гамилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1999
Дочь: Байтимирова Венера Саматовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
2004
Сын: Байтимиров Артур Саматович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байтимиров Ильмир Саматович
Отец ребёнка: не указан