Байтимирова Альфира Гавиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байтимирова Альфира Гавиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1981

Пол

Женский

Добавил:

ША
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981

Отец: Байтимиров Гавил Гамилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1999

Дочь: Байтимирова Венера Саматовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
2004

Сын: Байтимиров Артур Саматович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байтимиров Ильмир Саматович

Отец ребёнка: не указан

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