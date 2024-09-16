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Невтяков Родион Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Нефтяков Семён Петрович

Мать: Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
17.11.1885

Сын: Невтяков Григорий Родионович

Мать ребёнка: Краснова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
21.09.1902

Дочь: Невтякова Пелагея Родионовна

Мать ребёнка: Краснова Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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