Невтяков Родион Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Нефтяков Семён Петрович
Мать: Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1885
Сын: Невтяков Григорий Родионович
Мать ребёнка: Краснова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
21.09.1902
Дочь: Невтякова Пелагея Родионовна
Мать ребёнка: Краснова Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно