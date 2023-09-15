Бычкова (Вахромова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.11.1914 ст.
Дата смерти01.01.1982
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1914 ст.
Рождение ребёнка
17.11.1941
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
10.10.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1982
Дубна, Дубна, Московская область