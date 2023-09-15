Бычкова (Вахромова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова (Вахромова) Анна Ивановна

Место рождения

Золотилово, Кимрский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

15.11.1914 ст.

Дата смерти

01.01.1982

Пол

Женский

Отец

Мать

1891 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1914 ст.

Отец: Вахромов Иван Иванович

Мать: Вахромова Екатерина Васильевна

Золотилово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бычков Константин Яковлевич

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бычков Константин Яковлевич

Рождение ребёнка
10.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бычков Константин Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Константин Яковлевич

Смерть
01.01.1982
Дубна, Дубна, Московская область
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