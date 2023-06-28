Чачемина Авдотья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1919
Дочь: Чачемина Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Чачемин Дмитрий Семенович
Карл Либкнехт, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно