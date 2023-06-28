Чачемина Авдотья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чачемина Авдотья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1919

Дочь: Чачемина Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Чачемин Дмитрий Семенович

Карл Либкнехт, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чачемин Дмитрий Семенович

Смерть
Неизвестно