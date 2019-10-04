Иргизова (Крайнова) Екатерина
Место рожденияс. Ясачный Сызган
Дата рождения04.10.1936
Дата смерти26.04.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иргизов Виктор
Рождение ребёнка
06.08.1957
Дочь: Жирнова (Иргизова) Любовь
Отец ребёнка: Иргизов Виктор
Рождение ребёнка
04.06.1961
Дочь: Колсанова (Иргизова) Надежда
Отец ребёнка: Иргизов Виктор
Смерть
26.04.2010