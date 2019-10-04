Иргизова (Крайнова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иргизова (Крайнова) Екатерина

Место рождения

с. Ясачный Сызган

Дата рождения

04.10.1936

Дата смерти

26.04.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иргизов Виктор

Рождение ребёнка
06.08.1957

Дочь: Жирнова (Иргизова) Любовь

Отец ребёнка: Иргизов Виктор

Рождение ребёнка
04.06.1961

Дочь: Колсанова (Иргизова) Надежда

Отец ребёнка: Иргизов Виктор

Смерть
26.04.2010

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