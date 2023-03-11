Аньшин Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1973
Дочь: Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
30.06.1979
Дочь: Вероника Алексеевна
Мать ребёнка: Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь Ивановна