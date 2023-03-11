Аньшин Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аньшин Алексей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1956 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1973

Дочь: Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
30.06.1979

Дочь: Вероника Алексеевна

Мать ребёнка: Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь Ивановна