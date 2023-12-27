Филипп Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Гаврила Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1832
Дочь: Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно