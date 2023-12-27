Филипп Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипп Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1817 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Гаврила Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1832

Дочь: Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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