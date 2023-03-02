Набокова (Извекова) Акилина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Набокова (Извекова) Акилина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Пол

Женский

Отец

1783 г.р.

Мать

1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
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Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Извеков Петр Иванович

Мать: Агафья Степановна

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