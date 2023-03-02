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Набокова (Извекова) Акилина Петровна
Набокова (Извекова) Акилина Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1835
Пол
Женский
Отец
Извеков Петр Иванович
1783 г.р.
Мать
(Извекова) Агафья Степановна
1782 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец:
Извеков Петр Иванович
Мать:
Агафья Степановна
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