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Петров Валерий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1961

Дата смерти

21.12.2023

Пол

Мужской

Отец

Мать

1942 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1961

Отец: Петров Виктор Михайлович

Мать: Петрова Клавдия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Галина

Рождение ребёнка
25.03.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Галина

Смерть
21.12.2023

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