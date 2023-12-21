Петров Валерий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1961
Дата смерти21.12.2023
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Галина
Рождение ребёнка
25.03.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Галина
Смерть
21.12.2023