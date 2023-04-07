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Афанасия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Груздева Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Евлампиевич

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Агрипина Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Евлампиевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Евлампиевич

Рождение ребёнка
1863

Сын: Матвеев Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Евлампиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Евлампиевич

Смерть
Неизвестно