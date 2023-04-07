Афанасия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Груздева Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Евлампиевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Агрипина Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Евлампиевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Евлампиевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Матвеев Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Евлампиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Евлампиевич
Смерть
Неизвестно