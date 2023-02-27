Сопрунов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сопрунов Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Сопрунов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Сопрунов Моисей

Мать ребёнка: Акулина

Рождение ребёнка
1821

Сын: Сопрунов Григорей

Мать ребёнка: Акулина

Рождение ребёнка
1825

Сын: Сопрунов Корней

Мать ребёнка: Акулина

Рождение ребёнка
1831

Сын: Сопрунов Александр

Мать ребёнка: Акулина

Рождение ребёнка
1831

Сын: Сопрунов Афанасий

Мать ребёнка: Акулина

Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина

Смерть
Неизвестно
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