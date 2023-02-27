Сопрунов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Сопрунов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Сопрунов Моисей
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
1821
Сын: Сопрунов Григорей
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
1825
Сын: Сопрунов Корней
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
1831
Сын: Сопрунов Александр
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
1831
Сын: Сопрунов Афанасий
Мать ребёнка: Акулина
Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина
Смерть
Неизвестно