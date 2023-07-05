Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея

Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Леон Аристархович

Отец ребёнка: Аристарх Максимович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Иван Аристархович

Отец ребёнка: Аристарх Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аристарх Максимович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
После 1834