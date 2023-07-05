Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Леон Аристархович
Отец ребёнка: Аристарх Максимович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Иван Аристархович
Отец ребёнка: Аристарх Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аристарх Максимович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
После 1834