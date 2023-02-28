Романов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Владимир Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

22.04.1847

Дата смерти

17.02.1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1847 по 1909
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
17.02.1909
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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