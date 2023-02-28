Романов Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения22.04.1847
Дата смерти17.02.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1847 по 1909
Смерть
17.02.1909