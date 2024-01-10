Хубяйбя 1 Жена
Место рожденияд.Ст. СалаусьЯнгуловскую волость Малмыжского уезда Вятской губернии
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Ст. СалаусьЯнгуловскую волость Малмыжского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Абдряшитов Аптыкарим
д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдряшитов Аптыкарим
Смерть
Неизвестно