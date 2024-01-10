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Хубяйбя 1 Жена

Место рождения

д.Ст. СалаусьЯнгуловскую волость Малмыжского уезда Вятской губернии

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ст. СалаусьЯнгуловскую волость Малмыжского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1826

Сын: Аптыкаримовъ Ахметкарим

Отец ребёнка: Абдряшитов Аптыкарим

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдряшитов Аптыкарим

Смерть
Неизвестно
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