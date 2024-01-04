Вершинин Степан
Место рождения
Дата рожденияДо 1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1720
Отец: не указан
Мать: не указана
ГААК, 169-1-155-197л
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Халхина Катерина Степановна
Мать ребёнка: не указана
ГААК, 169-1-155-198л
Рождение ребёнка
1741
Сын: Вершинин Василий Степанович
Мать ребёнка: не указана
ГААК, 169-1-155-197л
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: не указана
ГААК, 169-1-155-197л
Смерть
Неизвестно