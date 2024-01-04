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Вершинин Степан

Место рождения

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

До 1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-197л
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Халхина Катерина Степановна

Мать ребёнка: не указана

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-198л
Рождение ребёнка
1741

Сын: Вершинин Василий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-197л
Рождение ребёнка
1744

Сын: Вершинин Егор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-197л
Смерть
Неизвестно
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