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Стародубцева Арина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Дорофей Васильев

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Стародубцева) Аксинья Дорофеева

Отец ребёнка: Стародубцев Дорофей Васильев

Рождение ребёнка
1850

Сын: Стародубцев Алексей Дорофеев

Отец ребёнка: Стародубцев Дорофей Васильев

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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