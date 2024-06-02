Стародубцева Арина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Стародубцева) Аксинья Дорофеева
Отец ребёнка: Стародубцев Дорофей Васильев
Рождение ребёнка
1850
Сын: Стародубцев Алексей Дорофеев
Отец ребёнка: Стародубцев Дорофей Васильев
Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно